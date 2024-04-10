Тренерський штаб Почеттіно незадоволений грою Мудрика

Джерело - Football Insider.
Тренерський штаб Челсі на чолі з Маурісіо Почеттіно незадоволений виступами українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика.
Про це повідомляє Football Insider.
Аргентинський фахівець розчарований відсутністю впливу на гру команди з боку Мудрика та англійського півзахисника Рахіма Стерлінга.
Зазначається, що лондонці шукатимуть нового вінгера влітку. Основним кандидатом на підсилення атаки вважається гравець Атлетика з Більбао Ніко Вільямс.
У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 33 гри, забив 6 голів та віддав 2 асисти.
Напередодні лондонці з українським гравцем у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.