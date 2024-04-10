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06.04.2024 12:08 1168

Тренерський штаб Почеттіно незадоволений грою Мудрика

Сьогодні 12:23 253 0
Тренерський штаб Почеттіно незадоволений грою Мудрика
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Рахім Стерлінг, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Football Insider.

Тренерський штаб Челсі на чолі з Маурісіо Почеттіно незадоволений виступами українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Football Insider.

Аргентинський фахівець розчарований відсутністю впливу на гру команди з боку Мудрика та англійського півзахисника Рахіма Стерлінга.

Зазначається, що лондонці шукатимуть нового вінгера влітку. Основним кандидатом на підсилення атаки вважається гравець Атлетика з Більбао Ніко Вільямс.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 33 гри, забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні лондонці з українським гравцем у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.

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