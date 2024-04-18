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Син Анчелотті пояснив вибір пенальтистів у грі з Манчестер Сіті

Сьогодні 14:49 55 0
Син Анчелотті пояснив вибір пенальтистів у грі з Манчестер Сіті
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Давіде Анчелотті

Джерело - Marca.

Помічник головного тренера Реала Давіде Анчелотті консультувався з Карло Анчелотті щодо вибору виконавців 11-метрових ударів напередодні післяматчевої серії пенальті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1, 4:3 по пенальті).

Про це син очільника мадридців розповів порталу Marca.

"Коли залишається чотири-п’ять хвилин, ти починаєш думати. Я ставлю 5-го номера першим, тому що Джуд Беллінгем має гарний удар, Лукас Васкес - чудово виконує, Начо Фернандес - гравець з великим досвідом і індивідуальністю, а Антоніо Рюдіґер - гравець з яйцями.

Я написав п’ять виконавців пенальті, я консультувався з Карло, а також отримав допомогу Кепи Аррісабалаги та інших гравців, я трохи змінив список Карло? Він завжди спокійний", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "містян" завершився перемогою королівського клубу у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удара з п'яти і вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

Напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.

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