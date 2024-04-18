Джерело - Чемпіон.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів після чвертьфінального матчу проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє WhoScored.

У поєдинку з "містянями" українець здійснив 8 сейвів під час гри та відбив ще 2 удари в серії післяматчевих пенальті, чим допоміг команді вийти у півфінал.

В 1/2 фіналу підопічні Анчелотті зіграють проти Баварії, яка в напруженому протистоянні пройшла Арсенал.

Нагадаємо, після матчу проти Манчестер Сіті президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що контракт з українцем потрібно продовжити.