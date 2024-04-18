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Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті

Сьогодні 01:37 529 0
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - SofaScore.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін отримав найкращу оцінку за матч-відповідь 1/4 ЛЧ проти Манчестер Сіті.

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

Українець отримав оцінку в 9,5 балів. Лунін зробив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті. 

Перформанс українця дозволив Реалу вийти у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків. 

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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