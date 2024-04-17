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Воротарям можуть значно ускладнити життя: IFAB розробила нові правила володіння м’ячем

Сьогодні 22:50 123 0

Джерело - ESPN.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) планує внести чергову зміну до правил футболу. Цього разу нововведення стосуватимуться воротарів. 

Про це повідомляє ESPN. 

За інформацією джерела, невдовзі IFAB запропонує Лігам збільшити час на володіння м’ячем голкіпером до восьми секунд. За новим правилом, головний арбітр буде починати відраховувати вісім секунд одразу після того, як м’яч опиниться під контролем воротаря. У разі перевищення ліміту буде призначатися кутовий удар або вкидання з-за бокової лінії. 

Очікується, що тестування відбудеться вже наступного сезону. Якщо тестування буде успішним, то нововведення буде повноцінно імплементовано у правила гри починаючи з сезону-2026/27. 

Нагадаємо, нещодавно IFAB також запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду

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