IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила подальші випробування правил у контексті визначення положення "поза грою".

Пропонується фіксувати офсайд лише у тому випадку, якщо гравець у моменту пасу всім тілом знаходиться за лінією останнього захисника, а не лише окремою частиною

Дотепер положення "поза грою" в гравця атакувальної команди фіксувався по будь-якій частині тіла, якою можна забити гол. Зміна правил може дати серйозну перевагу гравцям атаки перед оборонцями.

