Головне
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Вчора 21:25 3332
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Вчора 21:06 382
Шевченко та Ребров знову разом
Вчора 19:30 679 1
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Вчора 13:20 795
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Вчора 12:40 5184
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Вчора 11:26 10736
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Вчора 10:20 13674
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Вчора 10:00 528
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Вчора 08:55 1080
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
18.03.2024 21:00 7692
Прямі трансляції

IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду

Сьогодні 01:04 150 0
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила подальші випробування правил у контексті визначення положення "поза грою".

Про це повідомляє Football Talk.

Пропонується фіксувати офсайд лише у тому випадку, якщо гравець у моменту пасу всім тілом знаходиться за лінією останнього захисника, а не лише окремою частиною

Дотепер положення "поза грою" в гравця атакувальної команди фіксувався по будь-якій частині тіла, якою можна забити гол. Зміна правил може дати серйозну перевагу гравцям атаки перед оборонцями.

Нові правила можуть впровадити не раніше 2025 року.

Раніше у ФІФА запропонували алгоритми для визначення цін на гравців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 13892
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 13329 3
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 13674
У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу 13617 2
Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" 6411 4
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 10736
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96827
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13110
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6211 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29808 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20130 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51140