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Лунін — у старті. Стали відомі склади Реала та Ман Сіті на матч-відповідь 1/4 ЛЧ

Сьогодні 20:27 389 0
Лунін — у старті. Стали відомі склади Реала та Ман Сіті на матч-відповідь 1/4 ЛЧ
#Андрій Лунін, #Ман Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади мадридського Реала та Манчестер Сіті на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Зокрема український голкіпер "королівського" клубу Андрій Лунін вийде на поле з перших хвилин.

Пресслужби команд повідомили стартові одинадцятки в соцмережах.

Стартовий склад Реала

Стартовий склад Ман Сіті

Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі на "Сантьаго Бернабеу" команди створили гольову феєрію та розписали нічию 3:3.

В паралельному матчі мюнхенська Баварія буде приймати лондонський Арсенал.

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