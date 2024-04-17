Лунін — у старті. Стали відомі склади Реала та Ман Сіті на матч-відповідь 1/4 ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади мадридського Реала та Манчестер Сіті на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Зокрема український голкіпер "королівського" клубу Андрій Лунін вийде на поле з перших хвилин.
Пресслужби команд повідомили стартові одинадцятки в соцмережах.
Стартовий склад Реала
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2024
🆚 @ManCityES#UCL pic.twitter.com/6X37OJC89C
Стартовий склад Ман Сіті
Your City side to face Real Madrid — Manchester City (@ManCity) April 17, 2024
XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Stones, Ake, Kovacic, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/2NtHEk7XTt
Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що в першому матчі на "Сантьаго Бернабеу" команди створили гольову феєрію та розписали нічию 3:3.
В паралельному матчі мюнхенська Баварія буде приймати лондонський Арсенал.