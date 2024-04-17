Лунін — у старті. Стали відомі склади Реала та Ман Сіті на матч-відповідь 1/4 ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади мадридського Реала та Манчестер Сіті на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Зокрема український голкіпер "королівського" клубу Андрій Лунін вийде на поле з перших хвилин.

Пресслужби команд повідомили стартові одинадцятки в соцмережах.

Стартовий склад Реала

Стартовий склад Ман Сіті

Your City side to face Real Madrid 🩵



XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Stones, Ake, Kovacic, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/2NtHEk7XTt — Manchester City (@ManCity) April 17, 2024

Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі на "Сантьаго Бернабеу" команди створили гольову феєрію та розписали нічию 3:3.

В паралельному матчі мюнхенська Баварія буде приймати лондонський Арсенал.