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06.04.2024 12:08 1156

Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:01 116 0
Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал і Манчестер Сіті розписали нічию у матчі-трилері чвертьфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону 2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

На початку зустрічі команди видали надзвичайно активні 15 хвилин. Рахунок вже на 2 хвилині відкрив Манчестер Сіті. "Містяни" забили курйозний гол зі штрафного, скориставшись помилкою українця Андрія Луніна.

Господарі на стали зволікати та зуміли швидко вийти вперед у поєдинку. На 12 хвилині автогол Рубена Діаша зрівняв рахунок, а через 2 хвилини Родріго вивів "вершкових" уперед.

Далі команди заспокоїлися, проте в другому таймі гольова феєрія продовжилась. На 66 хвилині Філ Фоден суперголом рахунок зрівняв. Через 5 хвилин Йошко Гвардіол не менш видовищним голом вивів чинних переможців турніру вперед. 

"Останнє слово" у матчі все ж таки лишилося за Реалом. Федеріко Вальверде зрівняв рахунок на 79 хвилині.

Відео

Ліга чемпіонів з футболу
1/4 фіналу, перший матч
9 квітня

Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 Сілва, 1:1 - 12 Діаш (аг), 2:1 - 14 Родріго, 2:2 - 66 Фоден, 2:3 - 71 Гвардіол, 3:3 - 79 Вальверде

Реал: Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Менді, Кроос (Модріч 46), Камавінга, Тчуамені, Беллінгем, Вальверде, Родріго( Діас 72), Вінісіус Жуніор( Хоселу 86).

Манчестер Сіті: Ортега, Рубен Діаш, Стоунс, Аканджі, Гвардіол, Ковачіч М., Гріліш, Родрі, Сілва Б., Фоден(Альварес 87), Холанд.

Попередження: Тчуамені 1, Карвахаль 81 - Аканджі 37, Сілва 88.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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