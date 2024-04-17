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Сімеоне: В обох матчах ми мали кращі гольові моменти, ніж Боруссія

Сьогодні 10:04 130 0
Сімеоне: В обох матчах ми мали кращі гольові моменти, ніж Боруссія
#Боруссія Дортмунд, #Дієго Сімеоне, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Marca.

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне вважає, що у його команди в обох матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд були кращі гольові моменти.

Слова наставника передає Marca.

"В обох матчах ми мали кращі гольові моменти, ніж Боруссія. У першому матчі перевага могла бути більшою, а в цій грі у нас був дуже важливий перший хід Альваро. У другому таймі команда добре розпочала з гольових моментів. У них не було таких ситуацій і голи говорять самі за себе.

Ми не були переконливими, бо якби були, то виграли б 6:4. Хлопці доклали багато зусиль, ми могли перемогти з більшою різницею в першому матчі, а сьогодні, якби нам пощастило, то могли б досягти більшого", — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, "матрасники" поступилися Боруссії з рахунком 2:4 (перша зустріч – 2:1). Таким чином німецький клуб в 1/2 фіналу зіграє проти французького ПСЖ, який впевнено пройшов Барселону.

Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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