Сімеоне: В обох матчах ми мали кращі гольові моменти, ніж Боруссія

Джерело - Marca.

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне вважає, що у його команди в обох матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд були кращі гольові моменти.

Слова наставника передає Marca.

"В обох матчах ми мали кращі гольові моменти, ніж Боруссія. У першому матчі перевага могла бути більшою, а в цій грі у нас був дуже важливий перший хід Альваро. У другому таймі команда добре розпочала з гольових моментів. У них не було таких ситуацій і голи говорять самі за себе. Ми не були переконливими, бо якби були, то виграли б 6:4. Хлопці доклали багато зусиль, ми могли перемогти з більшою різницею в першому матчі, а сьогодні, якби нам пощастило, то могли б досягти більшого", — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, "матрасники" поступилися Боруссії з рахунком 2:4 (перша зустріч – 2:1). Таким чином німецький клуб в 1/2 фіналу зіграє проти французького ПСЖ, який впевнено пройшов Барселону.

Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".