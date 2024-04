Педрі обговорить із Барселоною новий контракт

Півзахисник Барселони Педрі підтвердив інформацію про обговорення нового контракту з каталонцями.

Слова іспанського хавбека передає інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔵🔴 Pedri confirms Barça are set to offer him a new deal: “I’m very calm, I know Barcelona will respect what they told me about the contract”.



“Barça has always been the club of my dreams”, Pedri added.



↪️ New deal, being prepared and to be discussed in the next months. pic.twitter.com/0byIIRA6l1