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07.04.2024 07:40 971

Барселона готує новий контракт для своєї зірки

Вчора 23:33 111 0
Барселона готує новий контракт для своєї зірки
#Педрі

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Барселона готує нову угоду для лідера своєї команди, півзахисника Педрі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Повідомляється, що переговори розпочнуться відразу після закінчення поточного сезону. Деталі майбутнього контракту, включаючи його тривалість та фінансові умови, поки що не розкриваються.

На рахунку Педрі в цьому сезоні 2 забиті м'ячі та 5 результативних передач в 25 іграх.

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