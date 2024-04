Барселона готує новий контракт для своєї зірки

Іспанська Барселона готує нову угоду для лідера своєї команди, півзахисника Педрі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Повідомляється, що переговори розпочнуться відразу після закінчення поточного сезону. Деталі майбутнього контракту, включаючи його тривалість та фінансові умови, поки що не розкриваються.

🔵🔴 Special return for Pedri with his assist after the injury, instant impact.



Barça are preparing new deal proposal to be discussed in the next months.



Pedri, back shining vs PSG keen on signing him in the recent years but he always rejected any approach to continue at Barça.