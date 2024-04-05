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Лідер Барселони не поїде на Олімпіаду-2024

Сьогодні 00:29 88 0
Лідер Барселони не поїде на Олімпіаду-2024
#Барселона, #Збірна Іспанії з футболу, #Олімпіада-2024, #Ламін Ямал

Джерело - Football Tweet.

Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал розповів, що він не збирається їхати на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Франції.

Його слова передає Football Tweet.

"Нелогічно їхати і на Олімпіаду, і на Євро, бо не потрібно перевантажувати себе і грати занадто багато - це не має сенсу. Педрі - єдиний, хто це зробив, наскільки я пам'ятаю. Але, зрозуміло, грати за Іспанію - це мрія. Я думаю, що важливіше потрапити на Євро", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

На груповому етапі українська команда зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня.

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