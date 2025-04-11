Інтер провів переговори з зірковим форвардом Лілля

Міланський Інтер провів переговори з форвардом Лілля Джонатаном Девідом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, зустріч представників Інтера з агентами Девіда відбулася минулої середи, 2 квітня, після матчу Кубка Італії проти Мілана (1:1). Чемпіони Італії запропонували гравцеві 5-річний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік після сплати податків.

Інтер може підписати Девіда на правах вільного агента. Раніше 25-річний гравець збірної Канади відмовився продовжувати контракт із Ліллем, поточна угода розрахована до кінця нинішнього сезону.

У поточній кампанії на рахунку Девіда 23 голи та 10 асистів у 43 матчах за Лілль у всіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється в 45 мільйонів євро.