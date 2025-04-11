Міннесота у переможному матчі з Мемфісом встановила рекорд франшизи

Міннесота розгромила Мемфіс в матчі регулярного чемпіонату НБА та встановила одразу два рекорди.

У третій чверті гри Тімбервулвз набрали неймовірні 52 очки, що є рекордним показником в історії франшизи. Окрім того, цей результат є найкращим у поточному сезоні.

52 PTS IN Q3. FRANCHISE RECORD FOR ANY QUARTER. 🤯🤯🤯 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 11, 2025

Протягом чверті команда влучила 18 з 21 кидків з гри, з яких 7 з 8 три очкових, а також 9 з 10 штрафних.

Наразі Міннесота посідає восьме місце у турнірній таблиці Західної конференції, маючи баланс 47:33.

Нагадаємо, Леброн Джеймс обійшов Каріма Абдул-Джаббара і вийшов на друге місце в НБА за зіграними матчами.