Компані оцінив став травмованих гравців Баварії
Венсан Компані
ФК Баварія
Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про стан здоров'я травмованих футболістів "червоних" напередодні матчу чемпіонату Німеччини проти Боруссії Дортмунд.
Слова фахівця наводить пресслужба мюнхенців.
"Ми спостерігаємо за тренуваннями Комана та Павловича, але не можемо дати точний прогноз щодо строків їх повернення. Так само й Ноєр – неможливо спрогнозувати, чи буде він доступний на матч з Інтером", – розповів Компані.
Окрім того, тренер стримано відреагував на розгромну поразку Боруссії від Барселони в Лізі чемпіонів.
"Я сподіваюсь, що мої хлопці продемонструють добру реакцію на поразку від Інтера. Щодо Боруссії, то таке трапляється, але мені байдуже, як вони грають у ЛЧ", – резюмував бельгієць.
Нагадаємо, матч між Баварією та Боруссією Дортмунд відбудеться завтра, 12 квітня о 19:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що "червоні" запропонували Лерою Сане новий контракт, але із суттєвими змінами.