Компані оцінив став травмованих гравців Баварії

Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про стан здоров'я травмованих футболістів "червоних" напередодні матчу чемпіонату Німеччини проти Боруссії Дортмунд.

Слова фахівця наводить пресслужба мюнхенців.

"Ми спостерігаємо за тренуваннями Комана та Павловича, але не можемо дати точний прогноз щодо строків їх повернення. Так само й Ноєр – неможливо спрогнозувати, чи буде він доступний на матч з Інтером", – розповів Компані.

🎙| 1⃣ Zum Auftakt spricht Vincent #Kompany über das Personal: "Aleks Pavlović und Kingsley Coman werden wir heute im Training noch einmal testen, aber ich gehe davon aus, dass sich für das Spiel gegen Dortmund nichts ändert an der Personallage. Auch für das Inter-Rückspiel mit… pic.twitter.com/KUsAG3Fetp — FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2025

Окрім того, тренер стримано відреагував на розгромну поразку Боруссії від Барселони в Лізі чемпіонів.

"Я сподіваюсь, що мої хлопці продемонструють добру реакцію на поразку від Інтера. Щодо Боруссії, то таке трапляється, але мені байдуже, як вони грають у ЛЧ", – резюмував бельгієць.

Нагадаємо, матч між Баварією та Боруссією Дортмунд відбудеться завтра, 12 квітня о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "червоні" запропонували Лерою Сане новий контракт, але із суттєвими змінами.