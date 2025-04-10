Український дует розриває соцмережі: Костюк і Світоліна взяли участь у кумедних челенджах

Топові українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна взяли участь у медіадні присвяченому Кубку Біллі Джин Кінг.

Наші спортсменки записали декілька відео для Тіктоку, де вони виконують завдання, багато сміються і просто весело проводять час.

Спочатку тенісистки голосно кричали у квесті з півником, щоб він, орієнтуючись на голос, проходив перешкоди. На жаль, вже на сьомій секунді він "втопився".

Другим став челенд із відгадуванням, під яким стаканчиком знаходиться м'ячик. Цього разу Марта і Еліна зуміли пройти два випробування з тьох.

Нагадаємо, у межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у польському Радомі суперниками збірної України стануть Польща та Швейцарія. Матчі пройдуть 11 та 12 квітня відповідно.

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Напередодні визначилася заявка жіночої збірної України на ігри кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Раніше визначилися дати та місце проведення фінального раунду турніру.