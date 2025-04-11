Колишній тренер Боруссії Дортмунд може очолити Рому

Рома проявляє інтерес до колишнього головного тренера Боруссії Дортмунд Едіна Терзича.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

За їхньою інформацією, 42-річний німецько-хорватський фахівець потрапив до шортлиста Флорана Гізольфі та Клаудіо Раньері, які займаються пошуком нового тренера для Роми. Столичний клуб вже цікавився Терзичем у листопаді минулого року після звільнення Івана Юрича.

Терзич залишається без роботи з літа минулого року, коли він покинув Боруссію Дортмунд – єдину команду, які він очолював у своїй тренерській кар’єрі. Минулого року ним цікавився Вест Гем.

Нагадаємо, наразі Рому очолює Клаудіо Раньєрі. Проте наприкінці сезону 73-річний італійський фахівець перейде на керівну посаду в менеджменті "Вовків".