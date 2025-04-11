Футболіст перуанського клубу помер через два дні після матчу

Матч Кубку Перу між Реал Титаном та Дефенсор Нуева завершився трагічною смертю одного з футболістів.

Про це повідомив місцевий журналіст Роджер Гарсія.

Гравець Реала Елар Гонсалес Альтамірано зіткнувся із воротарем суперників та впав на газон, втративши свідомість. Футболісти оперативно покликали лікарів на поле, але через два дні Елар помер у лікарні міста Мойобамбі.

#LOÚLTIMO Falleció el futbolista Helar Gonzales Altamirano de 21 años tras dos días internado luego de un choque con su portero en un partido entre Real Titan NC Vs. Defensor Nueva Cajamarca por la Copa Perú. pic.twitter.com/dMPlRSTjM6 — Roger García (@RogerAderly) April 9, 2025

За повідомленням брата Альтамірано, причиною смерті став розрив артерії головного мозку.

Напередодні на 60-му році життя помер екстренер луганської Зорі та Кривбаса.