Футболіст перуанського клубу помер через два дні після матчу
Елар Гонсалес Альтамірано
Реал Титан
Матч Кубку Перу між Реал Титаном та Дефенсор Нуева завершився трагічною смертю одного з футболістів.
Про це повідомив місцевий журналіст Роджер Гарсія.
Гравець Реала Елар Гонсалес Альтамірано зіткнувся із воротарем суперників та впав на газон, втративши свідомість. Футболісти оперативно покликали лікарів на поле, але через два дні Елар помер у лікарні міста Мойобамбі.
За повідомленням брата Альтамірано, причиною смерті став розрив артерії головного мозку.
Напередодні на 60-му році життя помер екстренер луганської Зорі та Кривбаса.