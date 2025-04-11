Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Салах: Я провів найкращі роки кар’єри в Ліверпулі

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 11:44
Салах: Я провів найкращі роки кар’єри в Ліверпулі
Мохамед Салах
Getty Images

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував продовження контракту з англійським клубом.

32-річного форварда збірної Єгипту цитує пресслужба Ліверпуля.

"Звичайно, я дуже радий продовжити контракт. У нас чудова команда. Я підписав новий контракт тому, що думаю, що маю шанс вигравати нові трофеї тут і насолоджуватися грою в футбол.

Я провів найкращі роки своєї кар’єри тут. Я тут вже 8 років, сподіваюся, що проведу 10. Я насолоджуюся своїм життям тут і грою в футбол. Хочу сказати фанатам, що я дуже щасливий у Ліверпулі", – заявив гравець.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. Сумарно провів за "Червоних" 394 матчі, в яких відзначився 243 голами та 111 асистами. 32-річний єгиптянин є третім бомбардиром в історії клубу.

Ліверпуль Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Салахом
Салах близький до нової угоди з Ліверпулем
Салаха не викличуть на наступні матчі збірної Єгипту
Салах визначився з майбутнім у Ліверпулі
Ніякої Саудівської Аравії: Ліверпуль отримав гарні новини для переговорів із Салахом

Останні новини