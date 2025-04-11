Салах: Я провів найкращі роки кар’єри в Ліверпулі

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував продовження контракту з англійським клубом.

32-річного форварда збірної Єгипту цитує пресслужба Ліверпуля.

"Звичайно, я дуже радий продовжити контракт. У нас чудова команда. Я підписав новий контракт тому, що думаю, що маю шанс вигравати нові трофеї тут і насолоджуватися грою в футбол.

Я провів найкращі роки своєї кар’єри тут. Я тут вже 8 років, сподіваюся, що проведу 10. Я насолоджуюся своїм життям тут і грою в футбол. Хочу сказати фанатам, що я дуже щасливий у Ліверпулі", – заявив гравець.