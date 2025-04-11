Салах: Я провів найкращі роки кар’єри в Ліверпулі
Мохамед Салах
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Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував продовження контракту з англійським клубом.
32-річного форварда збірної Єгипту цитує пресслужба Ліверпуля.
"Звичайно, я дуже радий продовжити контракт. У нас чудова команда. Я підписав новий контракт тому, що думаю, що маю шанс вигравати нові трофеї тут і насолоджуватися грою в футбол.
Я провів найкращі роки своєї кар’єри тут. Я тут вже 8 років, сподіваюся, що проведу 10. Я насолоджуюся своїм життям тут і грою в футбол. Хочу сказати фанатам, що я дуже щасливий у Ліверпулі", – заявив гравець.
Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. Сумарно провів за "Червоних" 394 матчі, в яких відзначився 243 голами та 111 асистами. 32-річний єгиптянин є третім бомбардиром в історії клубу.