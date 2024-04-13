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07.04.2024 07:40 1035

Манчестер Юнайтед має намір продати Антоні влітку

Вчора 22:50 110 0
Манчестер Юнайтед має намір продати Антоні влітку
#Антоні, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Руді Гарсія.

Манкуніанці очікують на хорошу пропозицію щодо бразильця, щоб повернути частку грошей, які були витрачені на його трансфер. 24-річний футболіст перейшов з Аякса влітку 2022 року за 95 млн євро.

Продаж Антоні має розвантажити зарплатну відомість манкуніанців, зазначається, що футболіст отримує 6 млн фунтів на рік. Замінити гравця може півзахисник Кірстал Пелес Майкл Олізе.

У нинішньому сезоні бразилець провів за Манчестер Юнайтед 33 матчі, забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Напередодні Борнмут Іллі Забарного відібрав очки в Манчестер Юнайтед.

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