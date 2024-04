Манчестер Юнайтед має намір продати Антоні влітку

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Руді Гарсія.

Манкуніанці очікують на хорошу пропозицію щодо бразильця, щоб повернути частку грошей, які були витрачені на його трансфер. 24-річний футболіст перейшов з Аякса влітку 2022 року за 95 млн євро.

Продаж Антоні має розвантажити зарплатну відомість манкуніанців, зазначається, що футболіст отримує 6 млн фунтів на рік. Замінити гравця може півзахисник Кірстал Пелес Майкл Олізе.

🚨↩️ #ManUTD are planning to sell #Antony in the summer for an "acceptable" amount, trying to maximize the sale and save his big salary (£6m/y until 2027).



📑 Micheal #Olise remains at the top of the list to replace the 🇧🇷 winger, but also other names are monitored by #MUFC. pic.twitter.com/PJ1tH4iMBY