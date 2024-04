Гравець Тоттенгема пропустить матч АПЛ проти Ньюкасла

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що Рішарлісон пропустить матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⛔️ Postecoglou: "Richarlison will miss the game this week due to knee injury".



"He is close but with next weekend off, the last two rounds are stacked with games and having him ready for that is more important".