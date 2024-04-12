Гравець Тоттенгема пропустить матч АПЛ проти Ньюкасла

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що Рішарлісон пропустить матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
🚨⛔️ Postecoglou: "Richarlison will miss the game this week due to knee injury".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2024
"He is close but with next weekend off, the last two rounds are stacked with games and having him ready for that is more important". pic.twitter.com/y6ijzvVfio
У поточному сезоні бразилець зіграв 28 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.
Поєдинок проти Ньюкасла відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок — о 14:30.
Нагадаємо, у межах 32 туру АПЛ підопічні Постекоглу здобули перемогу над Ноттінгемом. Наразі команда посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.