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Гравець Тоттенгема пропустить матч АПЛ проти Ньюкасла

Сьогодні 18:46 66 0
Гравець Тоттенгема пропустить матч АПЛ проти Ньюкасла
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Рішарлісон, #Анге Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що Рішарлісон пропустить матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У поточному сезоні бразилець зіграв 28 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Поєдинок проти Ньюкасла відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок — о 14:30.

Нагадаємо, у межах 32 туру АПЛ підопічні Постекоглу здобули перемогу над Ноттінгемом. Наразі команда посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.

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