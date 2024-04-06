Тренер Тоттенгема розповів, чи відновиться Соломон до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон навряд чи зіграє до кінця сезону в Англійськй Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
🚨⚪️ Postecoglou: “Manor Solomon is unlikely to play again this season. He’s in rehab”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2024
“It’s the same for Forster and Sessegnon”. pic.twitter.com/Fu9fficu0U
У поточному сезоні ізраїльтянин відіграв 6 матчів за свій клуб і віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб готовий судитися з керівництвом Тоттенгема, якщо вони не виплатять фінансову компенсацію за екс-гравця "гірників".
Манор Соломон перейшов у Шахтар в 2019 році. Він відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи. Зазначимо, що восени минулого року була інформація, що Шахтар все-таки отримає компенсацію за Соломона.