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04.04.2024 22:11 283

Тренер Тоттенгема розповів, чи відновиться Соломон до кінця сезону

Сьогодні 12:58 56 0
Тренер Тоттенгема розповів, чи відновиться Соломон до кінця сезону
#Тоттенгем, #Манор Соломон, #Анге Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон навряд чи зіграє до кінця сезону в Англійськй Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У поточному сезоні ізраїльтянин відіграв 6 матчів за свій клуб і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб готовий судитися з керівництвом Тоттенгема, якщо вони не виплатять фінансову компенсацію за екс-гравця "гірників".

Манор Соломон перейшов у Шахтар в 2019 році. Він відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи. Зазначимо, що восени минулого року була інформація, що Шахтар все-таки отримає компенсацію за Соломона.

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