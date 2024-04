Тренер Тоттенгема розповів, чи відновиться Соломон до кінця сезону

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон навряд чи зіграє до кінця сезону в Англійськй Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⚪️ Postecoglou: “Manor Solomon is unlikely to play again this season. He’s in rehab”.



“It’s the same for Forster and Sessegnon”. pic.twitter.com/Fu9fficu0U