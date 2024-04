Хаві розповів, чи готовий він залишитися в Барселоні

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не змінив свого рішення. Він залишить каталонський клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наставник зазначив, що він правильно зробив, коли вирішив покинути команду, оскільки це заспокоїло гравців, керівництвоі навіть журналістів.

🚨🔵🔴 Xavi: “My decision to leave the club at the end of the season will NOT change”.



“The decision I made is the right one, it has given a peaceful mind to the club, the players, even the press but also for me and for the environment… but I’m not changing my mind”. pic.twitter.com/IIGE1S4tle