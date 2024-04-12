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07.04.2024 07:40 992

Хаві розповів, чи готовий він залишитися в Барселоні

Сьогодні 17:28 44 0
Хаві розповів, чи готовий він залишитися в Барселоні
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не змінив свого рішення. Він залишить каталонський клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наставник зазначив, що він правильно зробив, коли вирішив покинути команду, оскільки це заспокоїло гравців, керівництвоі навіть журналістів.

Нагадаємо, напередодні Барселона перемогла ПСЖ у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

У межах 30 туру Ла Ліги підопічні Хаві дотиснули Лас-Пальмас. Наразі команда посідає 2 сходинку в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.

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