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Леброн Джеймс отримав чергову нагороду від НБА та оновив рекорд ліги

Руслан Травкін — 5 березня 2025, 03:45
Леброн Джеймс отримав чергову нагороду від НБА та оновив рекорд ліги
Леброн Джеймс
x.com/Lakers

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс був визнаний найкращим гравцем місяця у Західній конференції. 40-річний форвард став найбільш віковим гравцем, який отримував таку нагороду.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У лютому Леброн допоміг Лейкерс здобути 10 перемог за 12 матчів. Його показники: 29,3 очка, 10,5 підбирання та 6,9 передачі.

Для Джеймса це 41 перша подібна нагорода за кар'єру. Найближчим конкурентом є Кобі Браянт, який протягом кар'єри 17 разів отримував подібне визнання.

Із чинних баскетболістів найбільше має Кевін Дюрант. Форвард Фінікса 15 разів ставав найкращим гравцем місяця.

На Сході найкращим визнали лідера Клівленда Донована Мітчелла.

Нагадаємо, зірка Далласа Кайрі Ірвінг вибув до кінця сезону через серйозну травму коліна.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА

Лос-Анджелес Лейкерс

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