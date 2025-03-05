Леброн Джеймс отримав чергову нагороду від НБА та оновив рекорд ліги

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс був визнаний найкращим гравцем місяця у Західній конференції. 40-річний форвард став найбільш віковим гравцем, який отримував таку нагороду.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У лютому Леброн допоміг Лейкерс здобути 10 перемог за 12 матчів. Його показники: 29,3 очка, 10,5 підбирання та 6,9 передачі.

Для Джеймса це 41 перша подібна нагорода за кар'єру. Найближчим конкурентом є Кобі Браянт, який протягом кар'єри 17 разів отримував подібне визнання.

Із чинних баскетболістів найбільше має Кевін Дюрант. Форвард Фінікса 15 разів ставав найкращим гравцем місяця.

На Сході найкращим визнали лідера Клівленда Донована Мітчелла.

Most Player Of The Month Awards:



41 — LeBron James



17 — Kobe Bryant

16 — Michael Jordan

15 — Kevin Durant

12 — Shaquille O'Neal



LeBron is not human 👽 pic.twitter.com/FV6Rb1UjdE — BronMuse (@BronMuse) March 4, 2025

The Western Conference @Kia Player of the Month for February is LeBron James! #KiaPOTM pic.twitter.com/7ePRwVMASX — NBA (@NBA) March 4, 2025

LeBron James becomes the oldest player in NBA history to win Player of the Month 👑 pic.twitter.com/l1wi1nDr3D — StatMamba (@StatMamba) March 4, 2025

Нагадаємо, зірка Далласа Кайрі Ірвінг вибув до кінця сезону через серйозну травму коліна.