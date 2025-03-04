Шокуючий фінал бою: бійця дискваліфікували за нокаут опонента після гонгу

У Белфасті відбувся поєдинок за право поборотися за титул IBF у напівсередній вазі між Льюїсом Крокером і Падді Донованом. Обидва бійці виходили в ринг непереможеними, проте бій завершився скандалом – Донован був дискваліфікований після того, як завдав нокаутуючий удар вже після гонгу.

Бій тривав напружено, і Донован, який мав перевагу на суддівських картках (69-63, 69-63, 67-65), був близький до перемоги. Але в кінці восьмого раунду, всього за секунду після удару гонга, він завдав правого хуку, який відправив Крокера в нокаут.

Донован радісно повернувся в кут і вже святкував перемогу, коли рефері Маркус МакДоннелл шокував залу рішенням дискваліфікувати його за удар після гонгу.

Paddy Donovan hits Lewis Crocker after the bell and is DISQUALIFIED!!! #CrockerDonovan pic.twitter.com/wUouP4ITYW — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2025

Раніше в поєдинку Донован уже отримував попередження за удари головою, і в шостому та восьмому раундах з нього знімали очки. Після оголошення результату ірландець впав на коліна, стримуючи сльози, і заявив, що рефері "забрав у нього мрію".

"Послухайте натовп, вони можуть сказати вам правду. Я виграв цей бій, я домінував у кожному раунді. Ви бачили – Льюїс був битою людиною, і я заслужив перемогу", – заявив Донован в інтерв’ю DAZN.

Тепер Крокер, який зберіг свій ідеальний рекорд (21-0), отримує шанс на бій за титул з Джароном Еннісом. Однак після такого спірного рішення багато хто вважає, що Донован також заслуговує на цей шанс.

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