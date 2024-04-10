Джерело - Чемпіон.

Барселона на виїзді перемогла ПСЖ у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Перший тайм матчу пройшов спокійно. Єдиний гол забила Барселона, яка організовано захищалась та створювала загрозу біля воріт суперника за рахунок контратак. Каталонці скористались однією з таких атак та відкрили рахунок в грі. На 37 хвилині голом відзначився Рафінья.

Другий тайм подарував набагато яскравіший та багатший на голи футбол. Спочатку ПСЖ двома швидкими забитими м'ячами перевернув поєдинок. На 48 хвилині забив Дембеле, а вже через 3 хвилини його партнер Вітінья вивів французьку команду вперед.

Проте, останнє слово в матчі сказали каталонці. На 62 хвилині Рафінья зрівняв рахунок. А на 77 хвилині Крістенсен з кутового відзначився вирішальним голом.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, перший матч

10 квітня

ПСЖ - Барселона 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Рафінья, 1:1 - 48 Дембеле, 2:1 - 51 Вітінья, 2:2 - 62 Рафінья, 2:3 - 77 Крістенсен

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос, Ернандес, Мендеш, Вітінья, Фабіан Руїс (Рамуш 86), Асенсіо (Барколя 46), Лi Канiн (Заїр Емері 61), Мбаппе, Дембеле, Беральдо.

Барселона: Тер Штеґен, Араухо, Кунде, Паредес, Канселу, де Йонг(Крістенсен 75), Роберто (Роберто 61), Гюндоган (Лопес 85), Рафінья (Торрес 76), Ямаль (Фелікс 61), Левандовський

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня, на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

У паралельному матчі мадридський Атлетико вдома здобув перемогу над дортмундською Боруссією.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу каталонці пройшли італійський Наполі, а ПСЖ доволі впевнено переграв іспанський Реал Сосьєдад.

Напередодні відбулись інші матчі чвертьфіналів Ліги Чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.