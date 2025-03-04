Син за батька: як Джуліано Сімеоне переконав Дієго, що потрібен Атлетико
Колись Дієго Сімеоне запевняв, що не хоче тренувати власних дітей. Схоже, його наймолодший, Джуліано, виявився досить талановитим, аби змусити батька забути про свій принцип.
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Джуліано Сімеоне став популярним серед фанів Атлетико ще до того, як сам вийшов грати.
Це був 2004 рік, "Вісенте Кальдерон". Дієго Сімеоне прощався з ареною, де показував найкращий футбол у житті, і наостанок проніс на руках сина, поки публіка скандувала його ім'я.
Чи не тоді Джуліано закохався в Атлетико? Все може бути.
Вже у 2011-му, як пригадував Ель Чоло, вони сиділи удвох в кафе в Мар-дель-Плата. Старший їв круасани з кавою, а малий – з молоком:
"Я сказав йому: "Слухай, мені прийшла пропозиція з Атлетико, і я не знаю, що робити. А Джуліано подивився на мене і навіть перестав жувати: "Ти будеш тренувати Фалькао? Ти гратимеш проти Мессі й Роналду?"
Мій син мене питав, а я кивав. А тоді він подивився й сказав: "Тату, але якщо все піде добре, ти ж не повернешся". Тож це має дві сторони. Перемагати – це щастя, але з іншого боку нещастя – не бачити, як ростуть твої діти".
Аби наблизитися до батька Джуліано змалку вчився футболу – у школі Рівер Плейта.
Коли ж виходило, то приїздив до Мадрида й іноді виступав болбоєм – трохи ризиковано, бо емоції брали верх. У 2015-му Джуліано після надважливого голу в ворота Хетафе стрибнув батьку на руки.
Що було робити? Вже у 2019-му Атлетико забрав його до себе в академію.
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Взагалі-то у Дієго Сімеоне троє синів – і всі нападники.
Джанлука – посередність, тож забиває лише серед іспанських напівпрофі. Його нинішній клуб – Райо Махадаонда. А от найстарший, Джованні, наколотив 73 голи в Серії А, і його неодноразово сватали до батька в Атлетико.
"У Джованні є якості, щоб грати у мене, але цього ніколи не станеться. Надто складно працювати, коли в роздягальні твій син. Я багато думав про цю ситуацію. Він грає добре. Може, як мене тут не буде, він перейде до Атлетико", – казав Дієго у 2018-му.
Тільки лінивий в Іспанії не нагадував йому ці слова впродовж поточного сезону, еге ж.
З іншого боку, хто міг тоді передбачити спурт Джуліано?
Він почав з сезону-2020/21 – забив 13 голів і привів Атлетико U19 до чемпіонства в Іспанії.
Наступного року його перевели до Атлетико-Б, що виступав у Терсері (5-й дивізіон), і тут Джуліано став найкращим бомбардиром усієї ліги – 25 голів в 36 матчах.
"Його найкраща риса – Джуліано показує саме те, що ви від нього хочете", – казав тренер молодіжки Начо Фернандес. – Він бореться, створює, завершує і залишає на полі всі сили. Це гравець з величезним потенціалом".
Дієго тоді дав Джуліано шанс у спарингу першої команди – і той обікрав захисника, створив для своїх гол.
"Якби він не був його сином, то вже би грав за основу", – писала тоді Marca, але Дієго так не вважав.
Влітку 2022-го батько й син сиділи удвох в маєтку Ель Чоло в елітному районі Мадрида Ла Фінка, переглядаючи пропозиції щодо оренд, які надходили звідусіль. Обидва Сімеоне – фанати цифр, тож тимчасовий клуб вибирали у Wyscout.
Сарагоса ніколи не пошкодувала, що вони вибрали її. Погляньте хоча б на цей гол – один з найкращих у Сегунді-2022/23.
Всього Джуліано забив 9 м'ячів у першому дорослому сезоні, і вже наступного літа за його оренду билися клуби Ла Ліги.
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Зараз, коли Джуліано вже основний на "Метрополітано", Дієго повторює:
"Я тренер Атлетико, і я хочу перемагати. Мені байдуже прізвище футболіста – Сімеоне він чи Перес. Джуліано знає, що протекції не буде. З моменту, коли ми приїхали на стадіон і до завершення гри я його сприймаю як свого гравця, а не сина".
Вони дуже старанно підтримують цю відстань. Джуліано зняв власний будинок із подругою-моделлю. Коли ж вони приїздять на "Серро-дель-Еспіно" подивитися гру Джанлуки, то сідають на різних секторах і з різними компаніями.
Ну, але це на люди. Після того, як влітку 2023-го Джуліано зламали ногу, все акторство як рукою зняло.
Сімеоне-молодший тоді грав у оренді за Алавес і став жертвою дурнуватого підкату Хосе Матоса із Бургоса. Дієго летів у літаку із Сан-Франциско, коли це сталося, а, дізнавшись, навіть після 9000 кілометрів у літаку кинув команду і на автомобілі поїхав через пів-Іспанії до сина, привіз топового хірурга Мікеля Санчеса, що раніше оперував Луку Модрича й Рафу Надаля, а відбув лише після операції.
Джуліано пощастило – травма не вплинула на його швидкість. Він відновився і на фініші сезону видав блискучу гру проти... Атлетико, яку Алавес виграв 2:0.
Вважається, що це тоді батько остаточно вирішив забрати його в команду.
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Дієго не побачив у Джуліано форварда – навпаки, наполіг на покупках Серлота й Альвареса за 100 млн.
Сина ж Сімеоне відрядив праворуч, аби бігав від своїх воріт до чужих, завжди тримаючи ширину і безупинно пресингуючи все, що рухається.
Складна і навіть образлива роль для нападника, проте Джуліано, як і казав колись Начо, готовий братися за все. На початках перевчався, тому хвилин отримував мало – 0, 0, 0, 6, 14, 5, 65, 0, 0, 33 і 20 у дебютних турах Ла Ліги-2024/25.
Ну, але вже з листопада Джуліано грає регулярно, а в січні його двічі поспіль визнали найціннішим гравцем матчу Атлетико.
Зараз нього 4 голи і 6 асистів в усіх турнірах, і він показав якість в швидких відривах після лонгболів...
... здатність здивувати суперників вчасним зміщенням до центру...
... вражаючі навички дриблінгу на повному ходу.
Також і оборонна робота, про яку батько просив найбільше, у нього видатна. 0,44 підкату за 90 хвилин в останній третині поля – це результат, який змогли повторити лише 12% вінгбеків у топлігах. Крім того, у Джуліано 4,94 повернень м'яча та 0,73 перехоплень за 90 хвилин у Ла Лізі – за обома показниками він в топ-5 на своїй позиції.
І це не якась містечкова історія. Атлетико лише на очко відстає від лідера Барселони в Ла Лізі, зіграв із нею на "Монжуїку" 4:4 в першому півфіналі Кубка короля, а в Лізі чемпіонів посів 5-те місце із 36 в груповому етапі. Таких потужних, варіативних "Матрацників" Європа не бачила, ймовірно, з 2016-го.
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Помітно, що Дієго Сімеоне переживає, аби не розвалити переможну атмосферу в Атлетико. Навіть коли Джуліано забив Зальцбургу, тренер святкував це скромніше, ніж інші голи.
Спроба звести батька й сина в програмі El Hormiguero на ТБ теж не вдалася – коли Дієго дізнався сценарій, то не приїхав.
"Джуліано переживає дуже приємний момент. Це добре. Що я найбільше відзначаю в ньому – це його енергію. Він передає те, що дуже важко купити. Або у вас це є, або його немає", – це поки найгучніша публічна похвала від батька сину.
Ну, а коли преса геть дістала розпитуваннями про принцип, що свого часу завадив трансферу Джованні, Сімеоне розговорився:
"Одна справа – витратити гроші на свого сина. А інша – Джуліано, який був тут з нами в академії. Він став важливим у Алавесі, тоді його викликали до збірної на Олімпіаду, де він знову показав себе. Він виділяється. Так, я його батько, але я також не дурень позбуватися сильного гравця".
Не так багато було успішних історій такого роду у європейському футболі, еге ж.
Чезаре Мальдіні тренував Паоло, а Данні Блінд – Дейлі. Йорді Кройф видав серію непоганих матчів у Йохана, але в зірки не вибився – як не вдалося й Крістіану Гуркюффу врятувати кар'єру Йоана. Франсішку та Сержіу Консейсау – мабуть, останній дійсно вдалий дует.
І ось тепер Сімеоне – Дієго та Джуліано.
"Моя мрія збулася, от і все. Я завжди мріяв лише про Атлетико", – каже молодший. – Батько – це інше. Тут в роздягальні усі чують лише правду. І я тут просто ще один його гравець".