Головне
Богачук – Мендоса: ОНЛАЙН
Сьогодні 00:57 1467
Богачук – Мендоса: LIVE
Сьогодні 00:56 519
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 642
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
Сьогодні 00:14 258
Челсі з Мудриком не зміг перемогти Бернлі, Забарний допоміг Борнмуту переграти Евертон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 23:59 2996
Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну в фіналі престижного турніру в Маямі
Вчора 23:24 192
Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 22:21 242
Баварія програла Боруссії Д у дербі, Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом: результати матчів 27 туру Бундесліги
Вчора 21:24 469
Анійчин здобула першу в історії України медаль на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу
Вчора 20:37 197
Кривбас у більшості обіграв Верес у 22 турі УПЛ
Вчора 19:59 3066 1
Прямі трансляції

Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги

Сьогодні 00:31 642 0
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
#Альмерія, #Барселона, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Осасуна, #Севілья, #Хетафе, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги відбулося 4 матчі, зокрема, Валенсія зіграла внічию з Мальоркою.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, однак через пошкодження був замінений на 17-й хвилині поєдинку.

Також Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 30 березня

Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Рамос

Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.

Валенсія - Мальорка 0:0

Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Рафінья

Раніше повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3767
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 14194
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 5098 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4919
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ 3743
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ 4057
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159897
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106163
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15122
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117836
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97729
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321434