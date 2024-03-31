Джерело - Чемпіон.
У 30 турі іспанської Ла Ліги відбулося 4 матчі, зокрема, Валенсія зіграла внічию з Мальоркою.
Український нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, однак через пошкодження був замінений на 17-й хвилині поєдинку.
Також Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас.
Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 5 Рамос
Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.
Валенсія - Мальорка 0:0
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 59 Рафінья
Раніше повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.
Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.