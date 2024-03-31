Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги відбулося 4 матчі, зокрема, Валенсія зіграла внічию з Мальоркою.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, однак через пошкодження був замінений на 17-й хвилині поєдинку.

Також Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

30 тур, 30 березня

Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Рамос

Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.

Валенсія - Мальорка 0:0

Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Рафінья

Раніше повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.