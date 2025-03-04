Визначилось місце проведення фіналу Кубку України

Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав місце проведення фіналу Кубку України.

Про це повідомляє УАФ.

Вирішальний поєдинок заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Час гри визначиться згодом, після консультацій із командами та транслятором.

За підсумками 1/8 фіналу до вісімки найкращих клубів увійшли Рух, Буковина, Олександрія, Динамо, Полісся, Верес, Вікторія та Шахтар.

2 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу: