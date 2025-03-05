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Я віддав усе в цьому сезоні: Ірвінг висловився про свою складну травму

Руслан Травкін — 5 березня 2025, 02:55
Я віддав усе в цьому сезоні: Ірвінг висловився про свою складну травму
Кайрі Ірвінг
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Лідер Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг вперше прокоментував серйозну травму. Захисник через розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна вибув до кінця сезону.

Баскетболіст у зверненні до фанатів повідомив, що не збирається здаватися.

"Це точно боляче. Дуже боляче. Ще не минуло 48 годин з того моменту, як я розірвав хрестоподібну зв'язку, але ви знаєте, процес відновлення вже почався ментально, духовно, емоційно. Тож просто хотів дати вам знати, що зі мною все гаразд, і зі мною буде все гаразд, коли я буду рухатися далі.

Це дійсно дуже відстійно. Не буду вам брехати, хлопці. Так, це дійсно боляче, але я маю чудову систему підтримки навколо себе. У мене неймовірні члени сім'ї та друзі, і я знаю, що мене підтримують не тільки тут, в Америці, але й на міжнародному рівні. І я не на самоті в цій подорожі.

Знаєте, я віддав усе в цьому сезоні. Я віддавав усе. Знаєте, починаючи з літа, після того, як ми програли у фіналі. За останній місяць сталося багато змін, які відбулися дуже швидко. Тож я намагаюся впоратися з емоціями, пов'язаними з цим. І у мене буде час, щоб заглибитися в ці емоції. Але поки що я не збираюся зупинятися на досягнутому.

Я просто хотів сказати вам, що я люблю вас, і я буду повідомляти вам новини. Я не знаю коли, але я не збираюся мовчати або намагатися втекти від болю, або втекти від того, щоб розповісти вам правду про те, що відбувається. Ви знаєте, що ви – частина моєї подорожі і частина мого процесу одужання", – сказав Ірвінг.

Кайрі цього сезону відіграв 50 поєдинків. Його показники: 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі.

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