Британський боксер пояснив, чому Дюбуа зможе перемогти Усика

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (23-7-2, 18 KO) вважає, що його земляк Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО) в реванші, оскільки українець не стає молодшим.

Його слова цитує SecondsOut.

"Я спарингував з Дюбуа 9 років тому. Він зробив мені хлистову травму шиї одним джебом, а Усик нокаутував мене. Думаю, Дюбуа може його перемогти – Усик не молодшає, він вже старий чоловік і насправді не є справжнім надважковаговиком. Я даю Дюбуа великий шанс", – сказав Аллен.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.