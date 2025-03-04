ЛНЗ – Динамо: де дивитися матч 20 туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ прийматиме київське Динамо у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 березня, на стадіоні "МСК Дніпро" в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 19 зіграних поєдинків у киян 47 очок та перевага над другою Олександрією у 6 балів. Проте нічиєю киян з Ворсклою скористався Шахтар, який скоротив відставання до 8 пунктів.

ЛНЗ же йде в середині турнірної таблиці. У підопічних Романа Григорчука 22 очка та 10 місце. В попередньому турі команда у більшості програла Карпатам.