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07.04.2024 07:40 952

Хаві — про матч з ПСЖ: Це гра, якою можна пишатися

Сьогодні 09:57 168 0
Хаві — про матч з ПСЖ: Це гра, якою можна пишатися
#Барселона, #ПСЖ, #Хаві Ернандес, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Mundo Deportivo.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає, що грою в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ можна пишатися.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Це те, чим можна пишатися, велика перемога над однією з найкращих команд у світі. Але це тільки половина шляху, у Барселоні буде важко. Ми мали час попрацювати над грою — команда прекрасно зіграла і в обороні, і в нападі. Це гра, якою можна пишатися.

Ми змогли стримати ПСЖ, змусивши їх грати широко та закрити центр. Думаю, ми дуже добре захистилися від суперників, не тільки від Мбаппе. Наша гра в захисті була ключовою", — сказав наставник.

Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 3:2. Найкращим гравцем поєдинку визнали бразильця Рафінью, який відзначився дублем.

Матч-відповідь запланований на вівторок, 16 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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