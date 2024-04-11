Хаві — про матч з ПСЖ: Це гра, якою можна пишатися

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає, що грою в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ можна пишатися.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Це те, чим можна пишатися, велика перемога над однією з найкращих команд у світі. Але це тільки половина шляху, у Барселоні буде важко. Ми мали час попрацювати над грою — команда прекрасно зіграла і в обороні, і в нападі. Це гра, якою можна пишатися.

Ми змогли стримати ПСЖ, змусивши їх грати широко та закрити центр. Думаю, ми дуже добре захистилися від суперників, не тільки від Мбаппе. Наша гра в захисті була ключовою", — сказав наставник.