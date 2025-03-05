Дербі видалось на славу: огляд матчу Реал – Атлетіко

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 відбулося мадридське дербі: Реал на "Сантьяго Бернабеу" приймав Атлетико.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 4 березня

Реал Мадрид – Атлетико 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Родріго, 1:1 – 32 Альварес, 2:1 – 55 Діас

"Вершкові" відкрили рахунок досить швидко – на 4-й хвилині Родріго з передачі Вальверде пробив Облака. Колектив Сімеоне не знітився і зусиллями Альвареса до перерви відновив статус-кво.

На початку другого тайму Діас знову вивів Реал у лідери. До фінального свистка рахунок на табло так і не змінився.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.