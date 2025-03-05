Суперник іноді контролював гру: Анчелотті висловився про перемогу над Атлетико

Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував тріумф над Атлетико. Він задоволений результатом, хоча визнав, що суперник іноді контролював хід гри.

Слова фахівця передає Marca.

"Складна гра, як завжди, проти Атлетико це нормально. Ми добре почали, потім Хуліан Альварес забив чудовий гол. Другий тайм був кращим, ми працювали добре, нашою метою було забезпечити собі невелику перевагу в рахунку, і ми цього досягли.

Спочатку ми планували грати через фланги Вінісіуса та Родріго. Перша атака вдалася, але потім нам не вистачало терпіння. Ми форсували гру, хоча мали діяти так само й утримувати суперника на його половині поля.

Команда старанно працювала, добре оборонялася, Атлетіко часом контролював гру, але не створював багато моментів. Наша команда грав компактно протягом майже всього матчу.

Була складна гра. Я думаю, у нас є невелика перевага, і ми будемо з нетерпінням чекати на зустріч у відповідь. Буде важко, Атлетико давитиме трохи сильніше, але гра буде рівною.

Це 1/8, але це міг бути півфінал чи фінал. Ми не раді тому, що граємо з Атлетико, і я не думаю, що Атлетіко радий грати в 1/8 фіналу проти мадридського Реала", – сказав Анчелотті.