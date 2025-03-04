Пішов з життя легенда Металіста Малько

У віці 71 року пішов з життя колишній футболіст харківського Металіста, київського Динамо та Дніпра Сергій Малько.

Про це повідомляє пресслужба Металіста 1925.

Гравець розпочав свою кар'єру у харківському Маяку у 1972 році, а вже за два роки доєднався до Металіста, за який загалом зіграв 221 матч та забив 40 м'ячів.

Окрім того, півзахисник виступав у складі Дніпра, київського Динамо та Локомотива з Люботина.

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