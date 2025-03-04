Пішов з життя легенда Металіста Малько
Сергій Малько
Металіст 1925
У віці 71 року пішов з життя колишній футболіст харківського Металіста, київського Динамо та Дніпра Сергій Малько.
Про це повідомляє пресслужба Металіста 1925.
Гравець розпочав свою кар'єру у харківському Маяку у 1972 році, а вже за два роки доєднався до Металіста, за який загалом зіграв 221 матч та забив 40 м'ячів.
Окрім того, півзахисник виступав у складі Дніпра, київського Динамо та Локомотива з Люботина.
Раніше повідомлялось про смерть відомого українського тренера Валерія Повстенка.