Отримав жовту і був замінений: Таловєров дізнався оцінку за гру з Халлом

Український захисник Плімута Максим Таловєров дізнався оцінку за гру проти Халл Сіті. Він отримав 6,6 балів від порталу SofaScore.

Плімут на виїзді програв з рахунком 0:2.

Бек збірної України вийшов у стартовому складі, а на 79-й хвилині замість нього на поле вийшов Каллум Райт. На той момент його клуб уже програвав 0:2.

За відведений час Максим отримав жовту картку, заблокував 1 удар, виграв 2 з 5 дуелі на землі, а також 1 з 3 верхових дуелей.

Таловєров двічі порушив правила, 50 разів торкнувся до м'яча і віддав 28 із 33 точних передач (85%).

Нагадаємо, Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди в грі з Манчестер Сіті у Кубку Англії. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.