Футболіст Лаціо ледь врятувався з палаючого Феррарі

Джерело - Чемпіон.
Захисник Лаціо Ельсеїд Хюсай кілька днів тому ледь не згорів у своєму новенькому суперкарі.
Про це інформують італійські ЗМІ.
Повідомляється, що гравець вирішив покататися на новому Феррарі зі своїм тестем. Під час руху автомобіль раптово загорівся, двері заблокувалися, і двоє чоловіків опинилися замкненими в палаючому авто. Врешті решт, футболісту та його родичу вдалося вибратися з автівки без суттєвих ушкоджень. Сама Феррарі повністю згоріла. Як з'ясувалося потім, в авто був заводський дефект.
#Lazio | #Hysaj intrappolato col suocero nella sua #Ferrari che va a fuoco: tragedia sfiorata https://t.co/naGR3Xrpjs— Sportface (@sportface2016) April 12, 2024
Нагадаємо, у квітні минулого року інший футболіст команди Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, через яку міг завершити кар’єру.
Зазначимо, що сьогодні, 12 квітня, Лаціо зіграє із Салернітаною у 32 турі Серії А.