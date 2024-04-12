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07.04.2024 07:40 992

Футболіст Лаціо ледь врятувався з палаючого Феррарі

Сьогодні 16:50 111 0
Футболіст Лаціо ледь врятувався з палаючого Феррарі
#Хюсай

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лаціо Ельсеїд Хюсай кілька днів тому ледь не згорів у своєму новенькому суперкарі.

Про це інформують італійські ЗМІ.

Повідомляється, що гравець вирішив покататися на новому Феррарі зі своїм тестем. Під час руху автомобіль раптово загорівся, двері заблокувалися, і двоє чоловіків опинилися замкненими в палаючому авто. Врешті решт, футболісту та його родичу вдалося вибратися з автівки без суттєвих ушкоджень. Сама Феррарі повністю згоріла. Як з'ясувалося потім, в авто був заводський дефект.

Нагадаємо, у квітні минулого року інший футболіст команди Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, через яку міг завершити кар’єру.

Зазначимо, що сьогодні, 12 квітня, Лаціо зіграє із Салернітаною у 32 турі Серії А.

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