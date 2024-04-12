Лаціо зіграє із Салернітаною у 32 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.

Римський Лаціо вдома зіграє проти Салернітани у 32 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться у п'ятницю, 12 квітня. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А

32 тур, 12 квітня

Лаціо — Салернітана

У турнірній таблиці Лаціо йде восьмим, а Салернітана посідає останню сходинку та є головним кандидатом на виліт до Серії Б.

Нагадаємо, Лаціо в минулому турі програло римське дербі Ромі, а Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичному матчі.

Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.