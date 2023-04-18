Травми нападника виявилися серйозними

Лідер атак Лаціо Чіро Іммобіле оголосить про завершення своєї футбольної кар'єри.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Таке рішення 33-річного форварда збірної Італії пов'язане з нещодавньою ДТП, у яку потрапив Іммобіле. У футболіста відкритий перелом ребра і пошкодження хребта. Пошкодження можуть виявитися досить серйозними для того, щоб не дозволити форварду Лаціо повернутися у футбол.

У нинішньому сезоні на рахунку Іммобіле 12 голів і 5 асистів у 30 матчах за Лаціо в усіх турнірах.