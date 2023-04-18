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Іммобіле може завершити кар'єру через наслідки ДТП

Травми нападника виявилися серйозними
Сьогодні 18:40 241 0
Іммобіле може завершити кар'єру через наслідки ДТП
Фото Getty Images
#Чіро Іммобіле, #Лаціо

Джерело - sport.ua.

Лідер атак Лаціо Чіро Іммобіле оголосить про завершення своєї футбольної кар'єри.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Таке рішення 33-річного форварда збірної Італії пов'язане з нещодавньою ДТП, у яку потрапив Іммобіле. У футболіста відкритий перелом ребра і пошкодження хребта. Пошкодження можуть виявитися досить серйозними для того, щоб не дозволити форварду Лаціо повернутися у футбол.

У нинішньому сезоні на рахунку Іммобіле 12 голів і 5 асистів у 30 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

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