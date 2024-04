Відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик

Відомий інсайдер Екрем Конур повідомив, що вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається у клубі, і він не збирається покидати команду після завершення сезону.

Про це журналіст розповів у твіттері.

Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg