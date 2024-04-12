Відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик

Джерело - Чемпіон.
Відомий інсайдер Екрем Конур повідомив, що вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається у клубі, і він не збирається покидати команду після завершення сезону.
Про це журналіст розповів у твіттері.
💣 #CFC 🔵⚪ 🇺🇦— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 11, 2024
Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg
У поточному сезоні українець зіграв 33 матчі за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що тренерський штаб Челсі незадоволений грою Мудрика. Напередодні лондонці з Михайлом у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.