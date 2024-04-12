Відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Відомий інсайдер Екрем Конур повідомив, що вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається у клубі, і він не збирається покидати команду після завершення сезону.

Про це журналіст розповів у твіттері.

💣 #CFC 🔵⚪ 🇺🇦

Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 11, 2024

У поточному сезоні українець зіграв 33 матчі за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що тренерський штаб Челсі незадоволений грою Мудрика. Напередодні лондонці з Михайлом у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.