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Відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик

Сьогодні 14:01 109 0
Відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик
Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Відомий інсайдер Екрем Конур повідомив, що вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається у клубі, і він не збирається покидати команду після завершення сезону.

Про це журналіст розповів у твіттері.

У поточному сезоні українець зіграв 33 матчі за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що тренерський штаб Челсі незадоволений грою Мудрика. Напередодні лондонці з Михайлом у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.

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