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О'Салліван прокоментував свою першу перемогу з січня

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 20:41
О'Салліван прокоментував свою першу перемогу з січня
Ронні О'Салліван
x.com/WeAreWST

Семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван поділився враженнями від перемоги над Алістером Картером у першому раунді World Snooker Championship 2025.

Слова легендарного снукериста цитує Metro.co.uk.

"Я трохи боявся прийти і грати. У будь-якому випадку це складне місце для гри. Я дуже щасливий, що зробив це.

Результат не мав значення. Я зробив прорив для себе, вийшовши і зігравши. Це робота, і я продовжуватиму наполегливо над цим працювати", – сказав Ронні.

Матч О'Салліван – Картер завершився з рахунком 10:4 на користь "ракети".

Для 49-річного англійця це була перша перемога з січня. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

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Ронні О'Салліван

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