О'Салліван прокоментував свою першу перемогу з січня
Ронні О'Салліван
x.com/WeAreWST
Семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван поділився враженнями від перемоги над Алістером Картером у першому раунді World Snooker Championship 2025.
Слова легендарного снукериста цитує Metro.co.uk.
"Я трохи боявся прийти і грати. У будь-якому випадку це складне місце для гри. Я дуже щасливий, що зробив це.
Результат не мав значення. Я зробив прорив для себе, вийшовши і зігравши. Це робота, і я продовжуватиму наполегливо над цим працювати", – сказав Ронні.
Матч О'Салліван – Картер завершився з рахунком 10:4 на користь "ракети".
Для 49-річного англійця це була перша перемога з січня. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.