О'Салліван прокоментував свою першу перемогу з січня

Семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван поділився враженнями від перемоги над Алістером Картером у першому раунді World Snooker Championship 2025.

Слова легендарного снукериста цитує Metro.co.uk.

"Я трохи боявся прийти і грати. У будь-якому випадку це складне місце для гри. Я дуже щасливий, що зробив це.

Результат не мав значення. Я зробив прорив для себе, вийшовши і зігравши. Це робота, і я продовжуватиму наполегливо над цим працювати", – сказав Ронні.