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Челсі втратив перемогу над Шеффілд Юнайтед: результати матчів 32 туру АПЛ

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Челсі втратив перемогу над Шеффілд Юнайтед: результати матчів 32 туру АПЛ
#Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед вдома не переграв Ліверпуль, Шеффілд Юнайтед уникнув поразки від Челсі, Тоттенгем переміг Ноттінгем.

Через втрату очок "мерсисайдці" не змогли повернутися на перше місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед Арсенал Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 7 квітня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Діас, 1:1 - 50 Фернандеш, 2:1 - 67 Мейну, 2:2 - 84 Салах (пен)

Гол Фернандеша

Гол Мейну

Шеффілд Юнайтед - Челсі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Сілва, 1:1 - 32 Богл, 1:2 - 66 Мадуеке, 2:2 - 90+3 Макберні

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийшов на заміну на 82 хвилині гри.

Тоттенгем - Ноттінгем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Мурілло (авт), 1:1 - 27 Вуд, 2:1 - 53 Ван де Вен, 3:1 - 58 Порро

Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Крістал Пелес. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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