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Циганков – у старті Жирони на матч Ла Ліги

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 19:20
Циганков – у старті Жирони на матч Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков зі старту розпочне матч своєї команди проти Леганеса в межах 33 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні Циганков сумарно провів 26 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, у попередньому турі каталонці поступились Бетісу. Для них це була четверта поразка поспіль у чемпіонаті Іспанії. За шість турів до фінішу сезону команда Віктора Циганкова йде у трьох очках від зони вильоту.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

Віктор Циганков

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