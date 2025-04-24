Циганков – у старті Жирони на матч Ла Ліги

Український вінгер Жирони Віктор Циганков зі старту розпочне матч своєї команди проти Леганеса в межах 33 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні Циганков сумарно провів 26 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, у попередньому турі каталонці поступились Бетісу. Для них це була четверта поразка поспіль у чемпіонаті Іспанії. За шість турів до фінішу сезону команда Віктора Циганкова йде у трьох очках від зони вильоту.