Циганков – у старті Жирони на матч Ла Ліги
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков зі старту розпочне матч своєї команди проти Леганеса в межах 33 туру іспанської Ла Ліги.
Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.
У поточному сезоні Циганков сумарно провів 26 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.
Нагадаємо, у попередньому турі каталонці поступились Бетісу. Для них це була четверта поразка поспіль у чемпіонаті Іспанії. За шість турів до фінішу сезону команда Віктора Циганкова йде у трьох очках від зони вильоту.