Ексчемпіон світу: Я переможу Усика, адже він скоро втратить свою швидкість

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) незабаром втратить свою швидкість. Через це він матиме шанси перемоги українця.

Його слова цитує Ringmagazine.com.

"Наш можливий бій з Усиком? На той час він уже буде значно повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, незважаючи на всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій більш конкурентним, ніж більшість боїв із цими важкими, повільними хлопцями", – сказав Околі.

Околі мав у березні битися проти Річарда Ріакпоре (17-1, 13 КО), але бій скасували через травму суперника.

Нагадаємо, Лоуренс наразі є претендентом на пояс WBC у надважкій вазі. Нещодавно він кинув виклик Агіту Кабаєлу.