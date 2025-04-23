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Ексчемпіон світу: Я переможу Усика, адже він скоро втратить свою швидкість

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 20:18
Ексчемпіон світу: Я переможу Усика, адже він скоро втратить свою швидкість
Леннокс Льюїс і Лоуренс Околі
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Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) незабаром втратить свою швидкість. Через це він матиме шанси перемоги українця.

Його слова цитує Ringmagazine.com.

"Наш можливий бій з Усиком? На той час він уже буде значно повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, незважаючи на всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій більш конкурентним, ніж більшість боїв із цими важкими, повільними хлопцями", – сказав Околі.

Околі мав у березні битися проти Річарда Ріакпоре (17-1, 13 КО), але бій скасували через травму суперника.

Нагадаємо, Лоуренс наразі є претендентом на пояс WBC у надважкій вазі. Нещодавно він кинув виклик Агіту Кабаєлу.

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