Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер визначився з майбутнім півзахисника Роми

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 19:10
Інтер визначився з майбутнім півзахисника Роми
Нікола Залевський
Інтер Мілан

Керівництво Інтера ухвалив рішення викупити флангового захисника Роми та збірної Польщі Ніколу Залевського.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Міланський клуб обдумує можливість активації опції викупу гравця, яка становить 6 млн євро. Наразі остаточне рішення ще не прийнято, його ухвалять по завершення сезону.

Зазначається, що Інтеру подобається гравець, його вік та характеристики.

Під час зимового трансферного вікна Інтер орендував Залевського за 600 тисяч євро до кінця поточного сезону з правом викупу.

У поточному сезоні 23-річний футболіст віддав 2 асисти у 26 матчах.

Напередодні Інтер розгромно поступився Мілану в Кубку Італії.

Інтер Рома Футбольні трансфери

Інтер

Мілан вперше з часів Шевченка виграв три дербі проти Інтера за один сезон
Мілан з дублем Йовича розгромив Інтер та вийшов у фінал Кубку Італії
Мафіозі на трибунах: як ультрас Мілана й Інтера об'єднались, щоб грабувати Сан-Сіро
Консейсау – про матч з Інтером: Для нас це принципова зустріч
Derby di Milano: Інтер та Мілан зіграють матч-відповідь півфіналу Кубку Італії

Останні новини