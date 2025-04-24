Інтер визначився з майбутнім півзахисника Роми

Керівництво Інтера ухвалив рішення викупити флангового захисника Роми та збірної Польщі Ніколу Залевського.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Міланський клуб обдумує можливість активації опції викупу гравця, яка становить 6 млн євро. Наразі остаточне рішення ще не прийнято, його ухвалять по завершення сезону.

Зазначається, що Інтеру подобається гравець, його вік та характеристики.

Під час зимового трансферного вікна Інтер орендував Залевського за 600 тисяч євро до кінця поточного сезону з правом викупу.

У поточному сезоні 23-річний футболіст віддав 2 асисти у 26 матчах.

Напередодні Інтер розгромно поступився Мілану в Кубку Італії.