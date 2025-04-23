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Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 23 квітня 2025, 22:42
Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі турніру в Мадриді
Еліна Світоліна
www.openrouen.fr

Українські тенісистки Еліна Світоліна (17) та Марта Костюк (36) дізналися своїх суперниць у другому колі турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. Перший раунд змагань наші тенісистки пропускали, як і всі сіяні гравчині.

Перша ракетка України зіграє проти британки Сонай Картал (60). Та у першому колі в двох сетах впоралася з румункою Жаклін Крістіан – 6:2, 7:5.

Світоліна та Картал раніше не зустрічалися.

Костюк поміряється силами з ще однією британкою, Еммою Радукану (49). Переможниця US Open 2021 на старті змагань обіграла нідерландку Сюзан Ламенс (73) із рахунком 7:6(4), 6:4.

Марта та Радукану грали між собою двічі, в кожної по одній перемозі. Цікаво, що три роки тому в Мадриді сильнішою виявилася Емма.

Світоліна і Костюк проведуть свої матчі у п'ятницю, 25 квітня.

Нагадаємо, що напередодні у друге коло турніру в столиці Іспанії вийшли Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

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