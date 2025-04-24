УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 28-го туру

Затверджено розклад матчів 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 9 травня поєдинками Зоря – Шахтар та Полісся – Динамо.

Закриватиме його зустріч між Інгульцем та Лівим Берегом, яка запланована на 12 травня.

Чемпіонат України – УПЛ

28-й тур

9 травня (п’ятниця)

15: 30 Зоря – Шахтар

18:00 Полісся – Динамо

10 травня (субота)

13:00 Ворскла – Чорноморець

15:30 Оболонь – ЛНЗ

18:00 Рух – Верес

11 травня (неділя)

13:00 Кривбас – Колос

18:00 Карпати – Олександрія

13 травня (понеділок)

15:30 Інгулець – Лівий Берег

Нагадаємо, у неділю, 27 квітня, донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.