УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 28-го туру
Затверджено розклад матчів 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться 9 травня поєдинками Зоря – Шахтар та Полісся – Динамо.
Закриватиме його зустріч між Інгульцем та Лівим Берегом, яка запланована на 12 травня.
Чемпіонат України – УПЛ
28-й тур
9 травня (п’ятниця)
- 15: 30 Зоря – Шахтар
- 18:00 Полісся – Динамо
10 травня (субота)
- 13:00 Ворскла – Чорноморець
- 15:30 Оболонь – ЛНЗ
- 18:00 Рух – Верес
11 травня (неділя)
- 13:00 Кривбас – Колос
- 18:00 Карпати – Олександрія
13 травня (понеділок)
- 15:30 Інгулець – Лівий Берег
Нагадаємо, у неділю, 27 квітня, донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.