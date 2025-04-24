Чемпіонка турніру в Штутгарті вилетіла в Мадриді вже у другому колі
Латвійська тенісистка Альона Остапенко (18) не змогла подолати друге коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У стартовому для себе матчі змагань (перший раунд вона пропускала через посів) Остапенко поступилася співвітчизниці Анастасії Севастовій.
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 7:6(2), 6:2 на користь Севастової.
За матч Остапенко 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.
Анастасія Севастова (Латвія) – Альона Остапенко (Латвія) 7:6(2), 6:2
Суперниці зустрічалися втретє, Остапенко не змогла здобути жодної перемоги. У наступному раунді змагань Севастова зіграє проти росіянки Діани Шнайдер (13).
Зазначимо, що 35-річна Севастова проводить свій перший турнір на рівні WTA-туру з березня минулого року, коли отримала важку травму коліна. Тому досвідчена тенісистка на поточний момент навіть не має рейтингу.
Нагадаємо, що цього понеділка Остапенко стала тріумфаторкою турніру серії WTA 500 у Штутгарті.