Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду турніру в Мадриді

Надія Кіченок разом з китаянкою Сюй Іфань вдало стартували у парному розряді турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому колі змагань вони впевнено обіграли дует Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Матч тривав усього 54 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:3.

За матч Кіченок та Іфань 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниці не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та не змогли зробити жодного брейку.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 24 квітня

Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина) 6:0, 6:3

Кіченок тільки вдруге зіграла разом з Сюй Іфань, і обидва поєдинки були проти пари Панова/Штоллар. У Штутгарті тиждень тому перемогли суперниці, зараз українка з китаянкою взяли реванш.

У наступному колі змагань Кіченок та Іфань зіграють з переможницями матчу Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Нагадаємо, що раніше Надія Кіченок з Катаріною Завацькою принесли перемогу збірній України у матчевій зустрічі проти Швейцарії на Кубку Біллі Джин Кінг.